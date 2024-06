Calciomercato Torino: occhi sull’attaccante Gabriele Artistico, nipote di Ciccio

La stagione al Francavilla e la situazione di mercato

Attaccante dal fisico ben strutturato e alto 1,77 cm, ha giocato l'ultima stagione in Serie C al Virtus Francavilla. Annata complicata per il club, che è retrocesso ai playout contro il Monopoli. Per l'attaccante però dal punto di vista personale l'annata è stata produttiva: 12 gol e 2 assist per il romano. Il suo nome è stato accostato al Torino, si tratterebbe di una operazione in stile Haveri, che un anno fa fu prelevato dal Rimini e poi girato in prestito all'Ascoli. Di conseguenza il piano del Torino sarebbe quello di prelevare l'attaccante per poi girarlo in prestito in un club di categoria inferiore. Attualmente Artistico è svincolato, la Virtus Francavilla è retrocessa in Serie D. Al momento però la pista Torino è solo una delle ipotesi, perché sul giocatore ci sarebbe anche l'interesse della Lazio.