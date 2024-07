Calciomercato Torino, passi avanti tra il Napoli e Buongiorno: le ultime

Alessandro Buongiorno è sempre più vicino a passare al Napoli. Il trasferimento del difensore è il principale argomento del mercato granata e rappresenta l'operazione che sbloccherebbe anche i discorsi in entrata. In serata c'è stato un incontro tra il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, e l'agente del giocatore, Giovanni Riso, come attestano delle immagini di Sky Sport. A cena in un ristorante milanese sono stati fatti passi in avanti e anche tra club la distanza si sta accorciando, con il Napoli pronto a fare un ultimo sforzo per avvicinarsi alla valutazione di 45 milioni che fa il club granata per il difensore. Buongiorno ha da tempo aperto al trasferimento al club azzurro, il Torino è ormai nell'ordine di idee di massimizzare la plusvalenza per poi fare fronte alle necessità del mercato in entrata. Buongiorno-Napoli, si va verso la conclusione dell'affare più importante dell'estate granata.