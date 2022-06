Calciomercato Torino, piace la giovane punta Bassette del Caen

IL PROFILO - Cresciuto in patria nelle giovanili del KAS Eupen, nell'estate del 2020 Bassette si trasferisce in Francia, dove firma un contratto fino al 2025 con il Caen e viene aggregato all'Under 19; in seguito si unisce alla squadra che compete nel Championnat National 2, quarta serie francese, dove colleziona 17 presenze condite da quattro gol. Il giovane attaccante vanta un rendimento notevole anche in coppa: cinque presenze e altrettante reti per lui nella CoupeGambardella, una competizione riservata a squadre composte da calciatori Under 18. L'11 settembre 2021 fa il suo esordio in Prima squadra del Caen in Ligue 2, giocando gli ultimi minuti della sfida casalinga contro il Pau FC. Inoltre, il 23 agosto 2021, riceve anche la sua prima convocazione in Nazionale Under 18: con i diavoli rossi del Belgio colleziona 8 presenze e 2 gol.