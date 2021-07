Calciomercato Torino, settimana chiave per Messias: anche la Fiorentina in pressing

Il ds del Crotone Ursino aveva preannunciato che questa settimana avrebbe potuto portare novità importanti: per il Toro c'è la concorrenza dei viola di Italiano

Si apre una settimana che potrebbe essere decisiva per il futuro di Junior Messias. Sul brasiliano del Crotone c'è il forte interesse del Toro, alla ricerca di un profilo da consegnare a Juric per rinforzare la trequarti. I granata nelle scorse settimane avevano mosso i primi passi con il club calabrese, ma la distanza tra la valutazione fatta dai due club ha rallentato l'affare .

Questa settimana potrebbe però rivelarsi decisiva, in un senso o nell'altro, per il futuro del trequartista brasiliano. "Potrebbero esserci novità importanti per quanto riguarda la cessione di Messias" aveva detto alcuni giorni fa il direttore sportivo del Crotone Giuseppe Ursino. La principale concorrente per i granata è rappresentata dalla Fiorentina: il nuovo tecnico viola Vincenzo Italiano stima parecchio il giocatore e lo ha chiesto al club per rinforzare la propria rosa.