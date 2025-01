Calciomercato Torino: Spartak Mosca interessato a Ilic

Ivan Ilic è finito nel mirino dello Spartak Mosca. Il club russo sta seriamente prendendo in considerazione l'idea di ingaggiare l'ex centrocampista dell'Hellas Verona. Si tratterebbe di una richiesta di Dejan Stankovic, che conosce bene l'entourage del giocatore e ne apprezza anche le qualità. Difficile dire se però il centrocampista voglia già cambiare aria nel mercato di riparazione. Già nella scorsa estate era stato vicino al trasferimento in Russia, precisamente allo Zenit San Pietroburgo. Affare che poi è saltato perché lo stesso serbo non aveva intenzione di andare in un club che non disputasse le coppe europee. Le squadre russe infatti sono state escluse dalle manifestazioni europee a causa del conflitto tra Ucraina e Russia.