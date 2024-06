Calciomercato Torino, ufficiale l’arrivo di Vanoli: il punto di giornata

Il resoconto quotidiano sulle notizie di mercato granata

Luca Sardo Redattore 21 giugno 2024 (modifica il 21 giugno 2024 | 22:04)

MERCATO — Dopo settimane di attesa, il Torino ha limato gli ultimi dettagli per portare Vanoli sotto la Mole e oggi - venerdì 21 giugno - ha ufficializzato l'arrivo del tecnico. Tutta l'attenzione ora si rivolgerà al mercato giocatori per iniziare a programmare la prossima stagione nel concreto. Vagnati è già al lavoro per piazzare possibili esuberi e individuare opportunità in entrata. Di seguito il resoconto di giornata sulle principali trattative di mercato del Torino.

VANOLI Paolo Vanoli è ufficialmente il nuovo allenatore del Toro. L'ex tecnico del Venezia ha firmato un biennale con il club granata fino al 2026 con opzione per un altro anno (QUI i dettagli). Il club granata ha pagato 800mila euro il Venezia per liberare il tecnico (la clausola era di 1 milione di euro): al Toro Vanoli dovrebbe guadagnare una cifra intorno al milione di euro più bonus a stagione.

BUONGIORNO Il nome più caldo in uscita è sempre quello di Alessandro Buongiorno. Il vice capitano granata - ora impegnato con l'Italia agli Europei - piace molto al Napoli di Antonio Conte che lo vorrebbe come rinforzo per la difesa a tre che disegnerà la prossima stagione. Tuttavia, il futuro del difensore classe 1999 sarà deciso non prima della fine dell'Europeo dell'Italia quando il giocatore e la società granata si parleranno con l'obiettivo di prendere una decisione che metta d'accordo tutte le parti.

BELLANOVA Un altro giocatore del Torino attenzionato da diversi club è Raoul Bellanova. Sull'esterno granata - autore di una grande stagione con Juric - ha messo gli occhi la Roma di De Rossi, alla ricerca di un giocatore con le caratteristiche di Bellanova. Così come per Buongiorno, anche per Bellanova si parlerà di futuro solo ed esclusivamente dopo la fine degli Europei in Germania, tenendo in considerazione che l'esterno per il club granata non è sul mercato.

RADONJIC Un giocatore il cui sembra essere lontano da Torino è Nemanja Radonjic. Il Maiorca non ha esercitato il diritto di riscatto dopo il prestito e - nel caso in cui Vanoli non decida diversamente in ritiro - il fantasista potrebbe tornare in Serbia. Recentemente infatti ha parlato il Ds Mrkela della Stella Rossa: "Siamo costantemente in contatto con lui. Vogliamo portarlo qui, ma non tutto dipende da noi. Speriamo in ogni caso che la vicenda si evolva in modo che Nemanja indossi la nostra maglia, è un grande desiderio della società ma anche dei tifosi".