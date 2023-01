Calciomercato Torino, Vagnati: “Ilic, Hien e Shomurodov? Fase di valutazioni”

Secondo quanto riporta gianlucadimario.com oggi a Milano si sono incontrati Vagnati e Moretti con il dirigente della Roma Tiago Pinto per trattare l'arrivo di Shomurodov in granata. I dirigenti del Torino insistono per un prestito senza obblighi o comunque con obblighi difficili da conseguire, come la qualificazione in Europa o il raggiungimento di 10 gol dell'uzbeko in stagione. La Roma cerca di alzare il prezzo perché sull'attaccante c'è anche il Lille che è pronto ad offrire 13-14 milioni di euro. Il Toro punta sulla volontà del giocatore di rimanere in Italia.