Calciomercato Torino, Verdi tra i giocatori che non sono sicuri di rimanere

Il possibile innesto di un altro trequartista potrebbe ridurre gli spazi per il numero 24, che però non è facile da piazzare

Gianluca Sartori

Mancano quindici giorni alla fine del calciomercato e, per il Torino, molto resta da fare, sia in entrata che in uscita. La partita contro la Cremonese ha dimostrato infatti che la squadra necessita ancora di diversi aggiustamenti per garantirsi un campionato all’altezza della situazione. E le dinamiche degli ultimi giorni di mercato, che si preannunciano piuttosto convulsi, potrebbero riguardare anche un giocatore di cui quest’estate si è parlato poco in chiave mercato, ovvero Simone Verdi.

LO SCENARIO – Come è noto, Ivan Juric ha chiesto un altro trequartista per il suo 3-4-2-1: uno è Marko Pjaca, l’altro il Torino lo sta ancora cercando. Si sono fatti tanti nomi, ma un’accelerata vera e propria fin qui non è ancora arrivata. In ogni caso un eventuale innesto in quella zona di campo rischierebbe di ridurre gli spazi proprio per Verdi, che dunque potrebbe considerare un trasferimento qualora se ne presentasse la possibilità. Il numero 24 non è partito titolare contro la Cremonese perché reduce da un guaio fisico, ma Juric non ha mai dato l’impressione di considerarlo una pedina inamovibile del suo progetto.

IL MERCATO – Insomma, se da un lato il numero 24 non ha chiesto la cessione, per il Torino Verdi è tra i sacrificabili e può finire tranquillamente sul mercato, anche come pedina di scambio da proporre ad altri club per arrivare ad eventuali obiettivi. Gli ultimi giorni di mercato potrebbero portare novità in tal senso ma ovviamente non sarà facile trovare una squadra che stia bene a Verdi, il quale sotto la Mole percepisce un ingaggio di 1.7 milioni più bonus.