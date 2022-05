Calciomercato, Toro al lavoro per riscattare Mandragora: si cerca lo sconto

L'opzione per confermare il giocatore scadrà il 17 giugno, ma 14 milioni sono ritenuti eccessivi dai granata

Rolando Mandragora continua ad essere nei piani del Toro. Il centrocampista si trova attualmente in granata con la formula del prestito dalla Juventus con diritto di riscatto a 14 milioni , dopo che sono venute meno le condizioni per l'obbligo di riscatto a 9 milioni.

OBIETTIVO SCONTO - L'intenzione del Toro è confermare Mandragora in vista della prossima stagione e del futuro, ma 14 milioni sono ritenuti tanti. Già in settimana era in programma un incontro con la Juve per discutere del centrocampista, ma è stato posticipato perché il ds bianconero Cherubini si trovava a Londra. I granata proveranno dunque a chiedere uno sconto rispetto alla cifra inizialmente pattuita, sapendo comunque di poter contare su un'opzione che scadrà il 17 giugno. Fino a quel giorno l'ultima parola continuerà a spettare al Toro, che presentando un'offerta da 14 milioni si assicurerebbe le prestazioni del giocatore.

VOLONTÀ DEL GIOCATORE - Fino a quel giorno i granata proveranno a lavorare per abbassare i costi dell'operazione, forti anche della volontà del giocatore. Le squadre interessate a Mandragora in caso di addio al Toro non mancano, ma nei piani del centrocampista ci sono i granata al primo posto. A Torino Rolando si è trovato bene, è uno dei leader del gruppo e sarebbe il principale candidato per la fascia da capitano in caso di addio di Belotti. Mandragora resterebbe dunque volentieri alla corte di Juric, che a sua volta ripartirebbe dal suo centrocampista. Il Toro è al lavoro in quest'ottica e sa che fino al 17 giugno gli spetta l'ultima parola, ma al momento l'obiettivo è strappare uno sconto rispetto ai 14 milioni previsti dall'opzione.