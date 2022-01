Calciomercato Toro, chi è Marko Lazetic: un 17enne al 2° anno tra i pro

Centravanti forte fisicamente, deve ancora compiere diciotto anni ma vanta già 31 presenze tra i pro

La linea indicata da Juric è molto chiara: sul mercato il Toro dovrà tornare a puntare con decisione su giovani talenti da valorizzare. Va in questa direzione l'interesse dei granata per Marko Lazetic , centravanti dello Stella Rossa per il quale è già stata presentata più di un'offerta. A confermare i movimenti del Toro è stato il presidente del club serbo , che allo stesso tempo ha però specificato di non ritenere soddisfacente la proposta ricevuta.

IL MINUTAGGIO - La scorsa stagione Lazetic ha esordito con la Stella Rossa prima di trasferirsi in prestito al Graficar Beogard, nella seconda serie serba, segnando 4 gol in 14 presenze. Un rendimento che gli è valso la conferma in prima squadra per il campionato in corso. Chiaramente non è un titolare, ma Lazetic ha già trovato sedici presenze tra campionato (segnando anche un gol), Europa League e preliminari di Champions. Spicca inoltre, nella stagione in corso, una doppietta in Youth League, la Champions League delle squadre Primavera. Da un punto di vista contrattuale, il centravanti è legato alla Stella Rossa fino al 30 giugno 2024. Da vedere, da qui a fine mercato, se i granata proveranno l'affondo per portarlo sotto la Mole.