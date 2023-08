Calciomercato Toro, fatta per Bayeye in prestito all’Ascoli

Accordo trovato: l'esterno giocherà in B in prestito all'Ascoli all'anno prossimo

Il Torino ha trovato dove poter fare giocare Bayeye con continuità l'anno prossimo e ha trovato l'accordo con l'Ascoli. Il francese giocherà l'anno prossimo in prestito secco nelle Marche in B. Secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com, l'esterno troverà il minutaggio sufficiente in una categoria dove poter crescere e dimostrare il suo valore. Intanto i granata sono alla ricerca di un quinto per completare il reparto.