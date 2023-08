Calciomercato Toro: Pavard all’Inter allontana Schuurs dall’addio

Secondo quanto riferisce gianlucadimarzio.com, l'Inter ha trovato l'accordo con il Bayern Monaco per Benjamin Pavard. Il centrale francese sarà già in giornata a Milano per formalizzare il trasferimento con le visite mediche di rito. In caso i nerazzurri non fossero riusciti a portare all'ombra della Madonnina il difensore campione del mondo, avrebbero virato immediatamente su Perr Schuurs. Perciò la notizia dell'arrivo imminente di Pavard in Lombardia apre maggiori possibilità alla permanenza del centrale olandese a Torino.

Calciomercato Torino, Schuurs verso la permanenza

Il Torino aveva già mostrato interesse per Murillo del Corinthians, al momento vicinissimo al Nottingham Forest, e Hien del Verona, per cautelarsi in caso di partenza di Schuurs. I granata potrebbero così tirare un sospiro di sollievo poiché, dopo l'arrivo di Sazonov, il reparto difensivo si può dire numericamente completo. Così Juric aveva commentato la vicenda prima della sfida con il Milan: “Normale che queste cose disturbino un po’, ma lui è un ragazzo mentalmente preparato e applicato". E sulla possibilità della cessione: "Per adesso non c’è nulla di concreto, andiamo avanti così, siamo concentrati sul fare bene con chi abbiamo”. Ebbene, nel mercato non si può escludere niente, ma, in particolare dopo l'arrivo di Pavard a Milano, una partenza di Schuurs in questi ultimi giorni appare quantomeno improbabile anche perché per l'olandese c'è una pretendente in meno.