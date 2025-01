Cambia il modulo e cambia anche il mercato? Al Toro ora serve anche un esterno

Con il 4-2-3-1 a Vanoli tornerebbe utile una freccia in più sugli esterni per avere più alternative dall'inizio o a gara in corso

Dal 3-5-2 al 4-2-3-1. La nuova veste del Torino ha rivitalizzato la squadra di Vanoli, che nel derby ha dimostrato di sentirsi a suo agio nell'occupare gli spazi in un modo differente. Il cambio, però, non è figlio di una rosa che abbia a tutti gli effetti nelle proprie corde questo modulo. Se alcuni interpreti si trovano particolarmente bene, come per esempio Vlasic che ora gioca nel suo ruolo naturale, mancano allo stesso tempo delle pedine. Oltre alla prima punta fisica per sostituire Duvan Zapata, ora a Vanoli potrebbe servire almeno anche un esterno offensivo.

Cambia il mercato del Torino dopo il cambio modulo? — Se si vuole giocare con un modulo del genere per aumentare la pericolosità, servirà poter mettere sull'out di destra un vero e proprio giocatore offensivo. Fin qui è stato adattato Lazaro, che non ha neanche giocato male, ma è chiaramente una situazione più emergenziale che altro. Da un lato permette a Vanoli di rimanere particolarmente coperto, ma allo stesso tempo toglie le peculiarità di un esterno offensivo del 4-2-3-1. Per questo motivo è da aspettarsi che nel mirino del Torino ci sia anche una nuova tipologia di giocatore, quell'ala da mettere a destra che possa puntare, saltare l'uomo e portare più gol. Se a sinistra fin qui Karamoh sta dando delle garanzie (il gol di Vlasic nasce proprio da una sua intuizione), a destra la pericolosità del Torino è decisamente inferiore.

Questo ragionamento va fatto a prescindere dalla titolarità o meno di Lazaro anche in futuro, perché Vanoli potrebbe mantenere anche questo assetto più prudente. Allo stesso tempo, però, all'allenatore granata potrebbe servire un'alternativa in più quanto meno a gara in corso. Basta pensare che nel derby è stato inserito Pedersen al posto di Karamoh. Il norvegese non ha nelle sue corde quel tipo di ruolo e si è visto. Pensate se al posto dell'ex Feyenoord fosse stato possibile inserire un esterno offensivo con la capacità di puntare e saltare l'uomo. Da quel lato la Juventus sarebbe andata ancora più in difficoltà. Quindi non è da escludere che oltre alla prima punta, da qui alla fine del mercato il Toro proverà a prendere anche un esterno offensivo.