Chi è Buchanan, l’obiettivo del Torino: esterno duttile in forza all’Inter

Tajon Buchanan è il nome nuovo sul taccuino della dirigenza granata per rinforzare le corsie esterne. L’esterno classe 1999, attualmente in forza all’Inter, potrebbe rappresentare un profilo ideale per il gioco di Vanoli grazie alla sua duttilità e al bagaglio d’esperienza già accumulato nonostante la giovane età. I granata hanno avviato i primi contatti con il club nerazzurro per portarlo in prestito sotto la Mole.

Un giocatore duttile e di fascia

Nato a Brampton, in Canada, l’8 febbraio 1999, Buchanan si distingue per la sua capacità di adattarsi a diverse posizioni sulle fasce. È infatti un giocatore “tuttofare”, in grado di coprire il ruolo di terzino, esterno di centrocampo o ala in un tridente offensivo. La sua crescita è stata veloce: dopo gli inizi in MLS con i New England Revolution e la vittoria dell'MLS Supporters' Shield, si è trasferito per circa 7 milioni di euro nel 2022 al Club Brugge, con cui ha subito vinto un campionato belga e una Supercoppa. Non solo: il canadese ha brillato anche in nazionale maggiore, accumulando 43 presenze e 4 reti, partecipando alla Coppa del Mondo in Qatar. Passato all’Inter nel 2024 come sostituto di Cuadrado, Buchanan ha faticato a trovare spazio, totalizzando solo 16 presenze e un gol in maglia nerazzurra. Una frattura alla tibia ha poi limitato ulteriormente il suo utilizzo nella stagione 2024/25, con appena cinque apparizioni in Serie A e una in Coppa Italia.