Calciomercato, dal Messico: Orozco nuovo nome per la difesa del Torino

Il Torino è ancora alla ricerca di nuovi innesti nel reparto difensivo e dal Messico spunta anche il nome di Jesus Orozco di proprietà del Chivas. Si tratta di un difensore mancino classe 2002 che in granata potrebbe essere un'alternativa a Masina nel ruolo di braccetto sinistro. Il Toro, secondo quanto si legge dal media messicano Rebano Pasion, sarebbe interessato a Orozco come nuovo innesto perché dopo le molte partenze nel reparto arretrato c'è bisogno di rinforzi e anche Vanoli li attende. I granata non sarebbero però gli unici sulle tracce di questo giovane difensore messicano ma sembra esserci anche il club olandese del Feyenoord. Tra i nomi sondati del Torino per la difesa ci sono sempre anche Flavius Daniliuc della Salernitana e Zeno Van Den Bosch dell'Anversa.