Elmas, un jolly per Vanoli: ecco dove può giocare il macedone

Un solo giocatore per andare a coprire le tre posizioni dietro la punta. Eljif Elmas sarà un jolly importante per Paolo Vanoli, che in un colpo solo trova un giocatore impiegabile in tutti i ruoli sulla trequarti. Da capire, tuttavia, come si può concretamente calare il macedone nello scacchiere granata. Destro di piede come Vlasic, come Elmas potrà convivere con il giocatore croato? C'è da premettere che entrambi i giocatori sono inclini a sacrificarsi in fase difensiva, dunque sulla carta possono giocare anche insieme. Il classe 1999 nel Napoli di Spalletti giocava da mezzala o da esterno offensivo nel 4-3-3. Nel 4-2-3-1 che sta utilizzando al momento il Torino, l’ex Napoli può innanzitutto ricoprire il ruolo di trequartista centrale. Una soluzione utile in assenza di Vlasic, o con uno spostamento del croato sulla corsia di destra. Una via sicuramente percorribile, anche se il numero dieci ha già specificato di preferire giocare in posizione centrale.

Un jolly sulla trequarti: anche esterno "d'equilibrio"

Per non spostare il numero 10 dalla sua mattonella preferita, allora, potrebbe anche essere impiegato come esterno atipico, a partire dalla corsia di sinistra. Destro naturale, potrebbe partire largo per accentrarsi. Da quella parte, tuttavia, Vanoli in questa fase punta molto su Karamoh, giocatore in netta crescita a parte la fatica nel trovare la rete. Il francese ha poi un'alternativa precisa, Alieu Njie, 2005 affermatosi in questa stagione. Dove è il Torino è più scoperto è a destra: lì sta giocando con continuità Lazaro, che non ha alternative vere e proprie. Per questo momento è possibile l’impiego di Elmas sulla corsia di destra, come uomo d’equilibrio e di raccordo. Senza dimenticare la possibilità di impiegare il macedone anche a centrocampo: in caso di ritorno al 3-5-2 potrebbe ricoprire la posizione di mezzala, come faceva a Napoli con Spalletti.