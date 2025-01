Torino, chi è Elmas: il “tuttofare” che cerca di rilanciarsi in Serie A

Conosciamo il ruolo, le caratteristiche e la carriera del centrocampista macedone 25enne e come può essere utile a Vanoli

Federico De Milano Redattore 28 gennaio 2025 (modifica il 28 gennaio 2025 | 19:50)

Il calciomercato invernale del Torino dopo una lunga attesa sembra aver mosso il suo primo colpo in entrata con Eljif Elmas che è pronto a tornare in Italia e a vestire la maglia granata. Il centrocampista macedone dopo gli anni a Napoli gioca da un anno con la divisa del Lipsia ma la sua avventura in Bundesliga non è stata molto felice e ora cerca quindi riscatto nel Toro dove dovrebbe arrivare con una formula che non dà garanzie per il suo futuro. Scopriamo ora quali sono la carriera e le caratteristiche tecniche del calciatore macedone.

Elmas è un giocatore molto versatile per Vanoli: dalla mezzala al trequartista, i ruoli che può ricoprire — Se l'innesto di Elmas dovesse andare in porto e arrivasse l'ufficialità del Torino, la certezza è che il tecnico Paolo Vanoli potrà contare su un giocatore molto duttile che conosce già bene il campionato di Serie A e che non avrà quindi bisogno di un lungo periodo di adattamento se non solo per conoscere le richieste tattiche del suo nuovo allenatore. Elmas è poi un giocatore in grado di ricoprire più ruoli in campo: nasce come mezzala ed è forse il ruolo che ha interpretato più spesso soprattutto nei primi anni al Napoli. Nel 4-2-3-1 di Spalletti e poi anche in Nazionale ha invece giocato tanto anche come esterno offensivo in un 4-2-3-1, proprio il ruolo nel quale il Toro ha bisogno di qualche soluzione in più. Vanoli potrà quindi lavorare con questo nuovo rinforzo per capire meglio le sue doti tecnico-tattiche come meglio si sposano al suo credo calcistico.

Dalla Macedonia all'esplosione con il Napoli: Elmas si vuole rilancia nel Toro dopo il flop al Lipsia — Elmas è nato a Skopje, la capitale della Macedonia del Nord, in data 24 settembre 1999. Dovrà quindi compiere tra otto mesi il suo 26° compleanno. La sua vita calcistica da bambino parte dalla squadra della sua città, il Rabotnički; poi completa il percorso di formazione giovanile con la maglia della Stella Rossa prima di fare ritorno a 16 anni nel Rabotnički dove gioca in prima squadra nella massima serie macedone. Da qui inizia a mettersi in mostra e arriva la chiamata prestigiosa del Fenerbahce che gli permette così di affacciarsi sul calcio turco e anche sulle coppe europee. Dopo due importanti stagioni di crescita ad Istanbul, nel 2019 arriva la chiamata del Napoli che nota il talento di quel calciatore, allora 20enne, e lo porta in Serie A dove ci rimane fino ad un anno, nel gennaio 2024. In azzurro Elmas vive stagioni in crescita diventando un giocatore importante per tanti allenatori differenti che lo usano sia come titolare che come arma dalla panchina. Il centrocampista macedone in Italia dimostra di avere anche un ottimo fiuto del gol dato che in 4 anni e mezzo riesce a mettere segno 19 gol con la divisa del Napoli sommando tutte le competizioni italiane ed europee. Un anno fa arriva poi la decisione di tentare un'avventura nel calcio tedesco che però adesso dopo 12 mesi pare essere giunta al tramonto con ben poche gioie: Elmas non si è infatti integrato bene nel Lipsia e in questa stagione ha raccolto appena sei presenze e nessuna di queste da titolare. Ora torna in Serie A per cercare riscatto e fortuna con il Toro.