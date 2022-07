Le operazioni di mercato del Toro: tre riflessioni su Brian Bayeye

Come di consueto su Toro News, vi proponiamo le tre riflessioni relative alle operazioni in entrata e in uscita del Torino. Protagonista di questo approfondimento è Bryan Bayeye, francese classe 2000 acquistato dal Catanzaro, club che milita in Serie C. Da quanto raccolto ha firmato un triennale dopo essere stato tre anni in Calabria (era stato preso dal Troyes dal direttore sportivo Pasquale Logiudice).