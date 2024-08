Mercato Torino, senti Cairo: “Ancora un quinto e un difensore, poi vediamo”

"Sicuramente dovrà arrivare un quinto, che vogliamo certamente aggiungere. Poi ci serve in difesa almeno un giocatore. Poi vediamo, in relazione anche a eventuali uscite...". Ha detto Cairo ieri durante il torneo dedicato ai suoi genitori. Il presidente ha dunque confermato che bisognerà aspettarsi almeno due acquisti, tra cui finalmente anche un esterno di fascia mancino, che il club spera possa essere Gosens, ma la trattativa per ora è in stallo. La seconda pedina fondamentale è il difensore centrale. Con l'infortunio di Schuurs, Coco si sta adattando a giocare al centro dei tre, ma l'ex Las Palmas è arrivato in granata per ricoprire il ruolo di braccetto. Un unico acquisto in difesa potrebbe però non essere abbastanza dato che il Torino ha perso Buongiorno, Rodriguez e Djidji senza oltretutto recuperare Schuurs in tempo per l'inizio della stagione.