Pedersen al Toro, i tifosi del Feyenoord: “Grazie per l’impegno e il gol con l’AZ”

"Grazie per il tuo bel gol contro l'AZ", questo è il commento che si legge più spesso osservando i post ufficiali del Feyenoord. Il riferimento è ad una rete che Pedersen ha segnato in data 18 febbraio 2023 al 90' di una tesa partita contro i rivali dell'AZ che ha visto il Feyenoord vincere in rimonta. "Può ancora demolire quei romani per noi", i tifosi olandesi non dimenticano la sconfitta subita per mano della Roma in finale di Conference League nel 2022. Una sfida che si è ripresentata anche quest'anno in Europa League e che ha creato un po' di antipatie tra le due tifoserie. Dopo il prestito al Sassuolo dell'anno scorso, ora i tifosi olandesi sperano che Pedersen possa far male ai giallorossi con la maglia del Toro. "Sempre impegno al 100%, grazie Marcus", "Peccato, pensavo fosse un buon innesto", non mancano anche i complimenti per quanto fatto vedere dal terzino norvegese in maglia Feyenoord. In sostanza quindi pare che i tifosi olandesi non siano disperati per la partenza di Pedersen ma comunque ci tengono a ringraziarlo per quanto ha fatto e per il bei ricordi che ha lasciato a loro.