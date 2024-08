UFFICIALE – Marcus Holmgren Pedersen è un nuovo calciatore del Torino

Pedersen è nato a Hammerfest, in Norvegia, il 16 luglio 2000. E' cresciuto calcisticamente nei settori giovanili dell'Hammerfest e del Tromso, con cui ha esordito in prima squadra, a 17 anni, nel 2018, dapprima in Norgesmesterskapet Cup e successivamente in campionato. Nel 2020 si è trasferito al Molde, formazione con la quale ha debuttato anche in campo europeo disputando le qualificazioni alla Champions League e l'Europa League: in totale per lui 38 presenze, 3 gol e 6 assist. Nella stagione 2021-'22 ha lasciato la sua terra natale per andare a giocare nel Feyenoord: con gli olandesi due stagioni in cui ha collezionato 88 partite, impreziosite da un gol e 7 assist, e conquistato il titolo di Campione d'Olanda nel 2023. Lo scorso anno l'approdo in Italia, al Sassuolo, con cui ha disputato 30 gare.