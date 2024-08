Radonjic e Ilkhan, mercato ancora lungo: dove le trattative andranno avanti

Ultimo giorno di trattative, sì ma non per tutti e questo potrebbe influire e non poco su alcune dinamiche del mercato del Torino. Una su tutte, quella relativa a Nemanja Radonjic, che è un esubero eccellente della rosa di Paolo Vanoli. Il calciomercato chiude ufficialmente oggi, venerdì 30 agosto, Germania, Francia, Inghilterra, Spagna e Italia ma resta aperto in altri paesi, magari meno allettanti dal punto di vista della storia calcistica ma che comunque qualcosa sanno offrire. Radonjic è stato accostato a squadre francesi e spagnole in questa sessione di mercato, però potrebbe trovare casa anche dopo questo 30 agosto in altri lidi. In Olanda il mercato chiuderà il 2 settembre, tra tre giorni, così come in Portogallo e soprattutto, visto i tempi, in Arabia Saudita. E ancora in Belgio il 6 settembre, in Grecia l'11 settembre e in Serbia addirittura il 13 settembre (occhio in tal senso all'inserimento della Stella Rossa). Insomma, di possibilità ce ne sarebbero ancora molte anche al termine delle trattative in Italia e nei principali campionati europei.