Schuurs e il suo rientro: le scelte di mercato per la difesa passano da qui

Sul mercato legato al perno centrale della difesa del Torino una cosa è nota da tempo: tutto dipenderà dai tempi di recupero di Perr Schuurs . Il difensore è stato nuovamente operato al ginocchio sinistro, con un intervento artroscopico, presso la Fortius Clinic di Londra, il 1° agosto . Ora: se i tempi di recupero saranno contenuti tra il mese e i due mesi, il Torino potrebbe optare per iniziare la stagione con i soli Saul Coco e Saba Sazonov nel ruolo di centrali difensivi della retroguardia a tre di Paolo Vanoli. Il motivo è presto spiegato. Un eventuale ritorno di Schuurs a inizio autunno renderebbe il reparto più affollato e a quel punto l'eventuale giocatore in più ingaggiato rischierebbe di fare panchina.

Dunque, se i tempi di recupero di Schuurs dovessero essere ragionevoli, gli obiettivi di mercato da qui a fine agosto per il reparto difensivo potrebbero scendere da tre a due: il sostituto di Koffi Djidji come braccetto di destra e il sostituto di Ricardo Rodriguez come braccetto di sinistra con Saul Coco naturale sostituto, insieme al rientrante Schuurs, di Alessandro Buongiorno. Tutto perciò passa dal difensore olandese e al momento non è da scartare l'ipotesi di andare avanti con Coco e Sazonov in attesa di un suo rientro, soprattutto se questo dovesse essere abbastanza celere.