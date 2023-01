Serie A 2022/2023, il tabellone DEFINITIVO del calciomercato invernale

Il tabellone di calciomercato delle squadre di Serie A: tutti i trasferimenti in entrata e uscita

Redazione Toro News

Alle ore 20.00 è ufficialmente terminata la sessione invernale di calciomercato. Una finestra con pochi trasferimenti in linea generica, ma con qualche aggiustamento per completare la rosa in vista della seconda metà di campionato. Di seguito tutti i trasferimenti in entrata e in uscita portati a termine dalla squadre di Serie A.

ATALANTA

Acquisti: -

Cessioni: Malinovskyi (c, Marsiglia), Zortea (d, Sassuolo)

BOLOGNA

Acquisti: Kytiakopoulos (d, Sassuolo)

Cessioni: -

CREMONESE

Acquisti: Benassi (c, Fiorentina), A. Ferrari (d, Sampdoria), Galdames (c, Genoa)

Cessioni: Baez (a, Frosinone)

EMPOLI

Acquisti: Caputo (a, Samdporia)

Cessioni: Bajrami (c, Sassuolo), Crociata (c, Cittadella), Ekong (a, Perugia), Lammers (a, Sampdoria)

FIORENTINA

Acquisti: Brekalo (a, Wolfsburg), Sirigu (p, Napoli)

Cessioni: Benassi (c, Cremonese), Gollini (p, Napoli) Maleh (c, Lecce), Zurkowski (c, Spezia)

INTER

Acquisti: -

Cessioni: F. Carboni (d, Monza), S. Esposito (c, Bari)

JUVENTUS

Acquisti: -

Cessioni: McKennie (c, Leeds)

LAZIO

Acquisti: Pellegrini (d, Eintracht Francoforte)

Cessioni: Kamenovic (d, Sparta Praga)

LECCE

Acquisti: Cassandro (d, Cittadella), Ceccaroni (d, Venezia), Kjun (a, Tabor), Maleh (c, Fiorentina)

Cessioni: -

MILAN

Acquisti: Devis Vasquez (p, Club Guaranì)

Cessioni: -

MONZA

Acquisti: F. Carboni (d, Inter)

Cessioni: -

NAPOLI

Acquisti: Bereszynski (d, Sampdoria), Gollini (p, Fiorentina)

Cessioni: Zanoli (d, Sampdoria), Contini (p, Reggina), Sirigu (p, Fiorentina)

ROMA

Acquisti: Llorente (d, Leeds), Solbakke (a, Bodo Glimt)

Cessioni: Shomurodov (a, Spezia), Vina (d, Bournemouth)

SALERNITANA

Acquisti: Crnigoj (c, Venezia), Nicolussi Caviglia (c, Sudtirol in p. secco da Juventus), Ochoa (p, América), Troost-Ekong (d, Watford)

Cessioni: Capezzi (c, Perugia)

SAMPDORIA

Acquisti: Cuisance (c, Venezia), Gunter (d, Verona), Lammers (a, Empoli), Nuytinck (d, Udinese), Turk (p, Reggina), Zanoli (d, Napoli)

Cessioni: Bereszynski (d, Napoli), Caputo (a, Empoli), A. Ferrari (d, Cremonese), Verre (c, Palermo), Villar (c, Getafe)

SASSUOLO

Acquisti: Bajrami (c, Empoli), Zortea (d, Atalanta)

Cessioni: Traore (c, Bournemouth), Ayhan (d, Galatasaray)

SPEZIA

Acquisti: Cipot (c, NS Mura), Esposito (c, Spal), Krollis (a, Valmiera), Joao Moutinho (d, Orlando City), Marchetti (p, svincolato), Shomurodov (a, Roma), Zurkoswki (c, Fiorentina), Wisniewski (d, Venezia)

Cessioni: Kiwior (d, Arsenal), Sher (c, Groningen)

UDINESE

Acquisti: Diawara (a, Genk), Matheus Martins (a, Fluminense in p. secco al Watford), Thauvin (a, svincolato)

Cessioni: Jajalo (c, Venezia), Makengo (c, Llorient), Matheus Martins (a, Watford in p. secco), Nuytinck (d, Udinese)

VERONA

Acquisti: Braaf (a, Borussia Dortmund), Duda (c, Colonia), Gaich (a, Cska Mosca), Ngonge (a, Groningen), Zeefuik (d, Hertha Berlino)

Cessioni: Gunter (d, Sampdoria), Ilic (c, Verona)

Trattative: Botheim (a, Salernitana)