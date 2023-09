Serie A 2023-2024, il tabellone DEFINITIVO del mercato estivo

CESSIONI: Sportiello (p, Milan), Boga (a, Nizza), Hojlund (a, Manchester United), Maehle (d, Wolfsburg), Demiral (d, Al-Ahli), Soppy (d, Torino, p), Zapata (a, Torino, p), Colley (a, Young Boys, p)

BOLOGNA — ACQUISTI: Van Hooijdonk (a, Heerenveen, fp), Beukema (d, Az Alkmaar), Vignato (c, Empoli, fp), El Azzouzi (c, Union Saint Gilloise), Bair (c, Reims), Ndoye (a, Basilea), Fabbian (c, Reggina), Karlsson (a, Az Alkmaar), Calafiori (d, Basilea), Kristiansen (c, Leicester), Saelemaekers (c, Milan, p), Freuler (c, Nottingham F.)

CESSIONI: Cambiaso (d, Juventus, fp), Kyriakopoulos (d, Monza), Medel (c, Vasco da Gama), Sansone (c, svincolato), Soriano (c, svincolato), Bardi (c, Reggiana), Raimondo (a, Ternana, p), Arnautovic (a, Inter), Schouten (c, Psv ), Dominguez (c, Nottingham Forest)

CAGLIARI — ACQUISTI: Pereiro (a, Nacional, fp), Sulemana (c, Verona), Desogus (a, Pescara, fp), Scuffet (p, Cluj), Jankto ( c, Getafe), Augello (d, Sampdoria), Oristanio (c, Volendam), Shomurodov (a, Spezia), Casali (d, Milan), Prati (c, Spal), Mutandwa (a, Atletico Lusaka), Chatzidiakos (d, AZ Alkmaar), Wieteska (d, Clermont), Petagna (a, Monza, p)

CESSIONI: Walukiewicz (d, Empoli), Marin (c, Empoli), Falco (a, Stella Rossa, fp), Millico (a, Ascoli), Griger (a, Lask, fp), Veroli (d, Catanzaro, fp), Prelec (a, Tirol, p), Barreca (d, Sampdoria), Altare (d, Venezia, p), Lella (c, Venezia)

EMPOLI — ACQUISTI: Walukiewicz (d, Cagliari), Crociata (c, Cittadella, fp), Belardinelli (c, Sudtirol, fp), Ekong (a, Perugia, fp), Maldini (c, Spezia), Ranocchia (c, Monza), Gyasi (a, Spezia), Caprile (p, Bari), Pezzella (d, Parma), Shpendi (a, Cesena), Cancellieri (a, Lazio), Bereszynski (d, Napoli), Kovalenko (c, Spezia), Berisha (p, Torino), Maleh (c, Lecce, p)

CESSIONI: Stulac (c, Palermo), Akpa Akpro (c, Monza), Pjaca (a, Juventus, fp), Vicario (p, Tottenham), Satriano (a, Brest), De Winter (d, Genoa), Ujkani (p, fc), Vignato (c, Bologna, fp), Parisi (d, Fiorentina), Bandinelli (c, Spezia), Stojanovic (d, Sampdoria, p), Lammers (a, Rangers), Henderson (c, Palermo), Piccoli (a, Lecce, p)

FIORENTINA — ACQUISTI: Sabiri (c, Sampdoria, fp), Benassi (c, Cremonese, fp), N. Pierozzi (d, Reggina, fp), Kokorin (c, Aris Limassol, fp), Parisi (d, Empoli), Arthur (c, Liverpool), Infantino (a, Rosario Central), Mina (d, Everton), Nzola (a, Spezia), Christensen (p, Hertha Berlino), Beltran (a, River Plate)

CESSIONI: Saponara (a, Verona), Venuti (d, Lecce), Sirigu (p, svincolato), Bianco (c, Reggiana, p), Rasmussen (d, Brondby), Terzic (d, Salisburgo), Igor (d, Brighton), Cabral (a, Benfica), Cerofolini (p, Frosinone)

FROSINONE — ACQUISTI: Kvernadze (a, Kolkheti Poti, p), Brescianini (c, Cosenza), Haoudi (c, Turris, fp), Cuni (a, Bayern Monaco), Harroui (c, Sassuolo), Marchizza (d, Sassuolo), Romagnoli (d, Lecce), Barrenechea (c, Juventus, p), Cerofolini (p, Fiorentina), Cheddira (a, Bari), Lirola (d, Marsiglia, p), Ferizaj (c, Shamrock Rovers), Lirola (d, Elche), Soulé (a, Juventus, p), Kaio Jorge (a, Juventus, p), Frattali (p, Bari), Reinier (c, Real Madrid, p), Bourabia (c, Spezia), Okoli (d, Atalanta, p), Ibrahimovic (c, Bayern Monaco, p)

CESSIONI: Ravanelli (d, Cremonese, fp), Lucioni (d, Palermo), Frabotta (d, Bari), Sampirisi (d, Monza, fp), Kone (c, Como), Moro (a, Spezia), Mulattieri (a, Sassuolo), Loria (p, Pisa, fp), Marcianò (p, svincolato), Cotali (d, Modena), Oliveri (c, Atalanta, fp), Rohden (c, svincolato), Insigne (a, Palermo), Boloca (c, Sassuolo), Kujabi (c, Torres, p), Szyminski (d, Reggiana, p), Klitten (d, svincolato), Palmisani (p, Olbia)

GENOA — ACQUISTI: Besaggio (c, Juventus, fp), Melegoni (c, Standard Liegi, fp), Martin (d, Mainz), Galdames (c, Cremonese, fp), Vasquez (d, Cremonese, fp), Leali (p, Ascoli), Sommariva (p, Pescara, fp), Retegui (a, Tigre), Thorsby (c, Union Berlino), Messias (a, Milan), De Winter (d, Empoli), Malinovskyi (c, Marsiglia, p)

CESSIONI: Criscito (d, svincolato), Salcedo (a, Inter, fp), Sturaro (c, Karagumruk), Vodisek (p,Rogaska), Dragus (a, Standard Liegi, fp), Portanova (c, Reggiana, p), Czyborra (d, Pec Zwolle, p), Semper (p, Como), Agostino (p, Triestina), Touré (c, Le Havre), Lipani (c, Sassuolo), Coda (a, Cremonese, p), Pajac (d, Reggiana, p), Ilsanker (c, svincolato)

INTER — ACQUISTI: Sensi (c, Monza, fp), Di Gennaro (p, Gubbio), Frattesi (c, Sassuolo), Agoumé (c, Troyes, fp), Bisseck (d, Aarhus), Thuram (a, Borussia Monchengladbach), Cuadrado (c, Juventus), Sommer (p, Bayern Monaco), Audero (p, Sampdoria), Carlos Augusto (d, Monza), Arnautovic (a, Bologna), Sanchez (a, Marsiglia), Pavard (d, Bayern)

CESSIONI: Skriniar (d, Psg), Dalbert (d, svincolato), Gagliardini (c, Monza), Lukaku (a, Chelsea, fp), Bellanova (d, Torino), Dzeko (a, Fenerbahce), D'Ambrosio (d, Monza), Zanotti (d, San Gallo, p), Handanovic (p, svincolato), Brozovic (c, Al Nassr), Cordaz (p, svincolato), Carboni (a, Monza, p), Onana (p, Manchester United), Gosens (d, Union Berlino), Correa (a, Marsiglia)

JUVENTUS — ACQUISTI: Cambiaso (d, Bologna, fp), McKennie (c, Leeds, fp), Nicolussi Caviglia (c, Salernitana, fp), Weah (c, Lilla), Pjaca (a, Empoli, fp)

CESSIONI: Cuadrado (d, Inter, f), Paredes (c, Paris Saint-Germain, fp), Di Maria (a, Benfica), Ihattaren (a, svincolato), Barrenechea (c, Frosinone, p), Kaio Jorge (a, Frosinone, p), Soulé (a, Frosinone, p), Bonucci (d, Union Berlino), Pjaca (a, Rijeka)

LAZIO — ACQUISTI: Jony (c, Gijon, fp), Kamenovic (d, Sparta Praga, fp), A. Anderson (c, San Paolo, fp), Lombardi (a, Triestina, fp), A. Rossi (a, Monterosi, fp), Marino (c, Fidelis Andria, fp), Furlanetto (p, Renate, fp), Castellanos (a, New York City), Kamada (c, Eintracht), Isaksen (a, Midtjylland), Rovella (c, Monza), Sepe (p, Salernitana), Guendouzi (c, Marsiglia), Mandas (p, Ofi Creta)

CESSIONI: Radu (d, fine carriera), Durmisi (d, svincolato), Romero (a, Milan), Milinkovic-Savic (c, Al-Hilal), Maximiano (p, Almeria, p), Cancellieri (a, Empoli, p), Romero (a, Milan), Marcos Antonio (c, Paok, p)

LECCE — ACQUISTI: Almqvist (a, Pogon, p), Listkowski (a, Brescia, fp), Venuti (d, Fiorentina), Rafia (c, Pescara), Smajlovic (d, Taby), Ramadani (c, Aberdeen), Kaba (c, Valenciennes), Krstovic (a, Dunajska Streda), Faticanti (c, Roma), Touba (d, Basaksehir, p), Piccoli (a, Empoli, p)

CESSIONI: Umtiti (d, Lille), Colombo (a, Monza), Pezzella (d, Empoli), Askildsen (c, Sampdoria, fp), Tuia (d, svincolato), Ceccaroni (d, Palermo), Romagnoli (d, Frosinone), Cassandro (d, Como), Hjulmand (c, Sporting Lisbona), Ceesay (a, Damac), Lemmens (d, Lecco), Helgason (c, Braunschweig), Maleh (c, Empoli, p), Di Francesco (c, Palermo)

MILAN — ACQUISTI: Sportiello (p, Atalanta), Romero (a, Lazio), Loftus-Cheek (c, Chelsea), Caldara (d, Spezia, fp), Pulisic (a, Chelsea), Reijnders (c, AZ), Okafor (a, Salisburgo), Chukwueze (a, Villarreal), Musah (c, Valencia), Pellegrino (d, Platense), Jovic (a, Fiorentina)

CESSIONI: Tatarusanu (p, Abha), Dest (d, Psv), Bakayoko (c, Lorient), Diaz (c, Real Madrid, fp), Vranckx (c, Wolfsburg, fp), Ibrahimovic (a, ritiro), Tonali (c, Newcastle), Gabbia (d, Villarreal, p), Rebic (a, Besiktas), Vasquez (p, Sheffield Wednesday, p), Messias (a, Genoa), De Ketelaere (a, Atalanta, p), Saelemaekers (c, Bologna, p), Colombo (a, Monza, p)

MONZA — ACQUISTI: A. Carboni (d, Venezia, fp), Bettella (d, Palermo, fp), Anastasio (d, Pro Vercelli, fp), P. Pereira (d, Alanyaspor, fp), Bondo (c, Reggina, fp), Gagliardini (c, Inter), Cittadini (d, Modena), V. Carboni (a, Inter, p), Kyriakopoulos (d, Bologna), D'Ambrosio (d, Inter), Gori (p, Perugia), Akpa Akpro (c, Empoli), Antunovic (a, Hajduk Spalato), Colombo (a, Milan, p)

CESSIONI: Marrone (d, svincolato), Marlon (d, Fluminense, fp), Rovella (c, Lazio), Sensi (c, Inter, fp), Ranocchia (c, Empoli), Gytkjaer (a, Venezia), Donati (d, svincolato), Barberis (c, Pisa), Mancuso (a, Palermo, p), Cragno (p, Sassuolo), D'Alessandro (c, Pisa, p), Carlos Augusto (c, Inter), Valoti (c, Pisa, p), Petagna (a, Cagliari, p), Antov (d, Cremonese, p)

NAPOLI — ACQUISTI: Contini (p, Reggina, fp), Zanoli (d, Sampdoria, fp), Natan (d, Bragantino), Cajuste (c, Reims), Lindstrom (c, Eintracht)

CESSIONI: Bereszynski (d, Empoli), Ndombélé (c, Tottenham, fp), Kim (d, Bayern Monaco), Lozano (a, Psv

ROMA — ACQUISTI: Ndicka (d, Eintracht Francoforte), Aouar (c, Lione), Kristensen (d, Leeds), Renato Sanches (c, Psg), Paredes (c, Juventus), Azmoun (a, Bayer Leverkusen), Lukaku (a, Chelsea, p)

CESSIONI: Bianda (d, svincolato), Wijnaldum (c, Psg, fp), Camara (c, Olympiakos, fp), Coric (c, svincolato), Tahirovic (c, Ajax), Missori (d, Sassuolo), Volpato (a, Sassuolo), Ibanez (d, Al-Ahli), Matic (c, Rennes), Darboe (c, Lask Linz, p), Faticanti (c, Lecce)

SALERNITANA — ACQUISTI: Simy (a, Benevento, fp), De Matteis (p, Fermana, fp), Orlando (a, Siena, fp), Costil (p, Lille), Legowski (c, Pogon), Martegani (c, San Lorenzo), Stewart (a, Mount Pleasant), Ikwuemesi (a, Celje), Cabral (a, Sporting Lisbona), Tchaouna (a, Rennes)

CESSIONI: Nicolussi Caviglia (c, Juventus, fp), Piatek (a, Basaksehir), Troost-Ekong (d, Paok), Vilhena (c, Panathinaikos), Crnigoj (c, Venezia), Bonazzoli (a, Verona), Sepe (p, Lazio), Iervolino (v, Vis Pesaro, p), M. Coulibaly (c, Palermo, p)

SASSUOLO — ACQUISTI: Volpato (a, Roma), Missori (a, Roma), Antiste (a, Amiens, fp)., Mulattieri (a, Frosinone), Viti (d, Sassuolo), Boloca (c, Frosinone), Cragno (p, Monza), Vina (d, Bournemouth), Lipani (c, Genoa), Racic (c, Braga), Pedersen (d, Feyenoord, p), Castillejo (a, Valencia, p)

CESSIONI: Zortea (d, Atalanta, fp), Frattesi (c, Inter), Harroui (c, Frosinone), Marchizza (d, Frosinone), Muldur (d, Fenerbahçe), D'Andrea (a, Catanzaro, p), Rogerio (d, Wolfsburg)

TORINO — ACQUISTI: Popa (p, Voluntari), Bellanova (c, Inter), Tameze (c, Verona), Sazonov (d, Dinamo Mosca), Soppy (d, Atalanta, p), Zapata (a, Atalanta, p)

CESSIONI: Gravillon (d, Adana Demirspor), Miranchuk (c, Atalanta, fp), Vieira (c, Sampdoria, fp), Aina (d, Nottingham Forest), Adopo (c, Atalanta), Singo (d, Monaco), Berisha (p, Torino), Bayeye (d, Ascoli, p)

UDINESE — ACQUISTI: Zemura (d, Bournemouth), Kamara (d, Watford, fp), Brenner (a, Cincinnati), Quina (c, Watford), Zarraga (c, Athletic Bilbao), Lucca (a, Ajax), Kabasele (d, Watford), Ferreira (d, Watford, p), Camara (c, Huddersfield), Aké (c, Dijon), Okoye (p, Watford)

CESSIONI: Udogie (d, Tottenham, fp), Arslan (c, Melbourne City), Zeegelaar (d, svincolato), Nestorovski (a, svincolato), Gonzalez (a, Fc Arouca), Pereyra (c, svincolato), Becao (d, Fenerbahçe), Beto (a, Everton)

VERONA — ACQUISTI: Amione (d, Sampdoria, fp), Gunter (d, Sampdoria, fp), Ruegg (d, Young Boys, fp), Hongla (c, Real Valladolid, fp), Mboula (a, Maiorca), Saponara (a, Fiorentina, fc), Bonazzoli (a, Salernitana), Folorunsho (c, Bari), Serdar (c, Hertha Berlino, p), Tchatchoua (a, Charleroi, p), Charlys (c, Vitoria Guimaraes, p)

CESSIONI: Gaich (a, Cska Mosca, fp), Verdi (a, Torino, fp), Sulemana (C, Cagliari), Zeefuik (d, Hertha Berlino, fp), Depaoli (d, Sampdoria, fp), Abildgaard (c, Como), Tameze (c, Torino), Veloso (c, Pisa), Lasagna (a, Karagumruk, p), Ceccherini (d, Karagumruk, p)

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.