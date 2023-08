Wilfried Singo ha salutato ufficialmente il Torino per passare a titolo definitivo al Monaco in Ligue 1. L'esterno classe 2000 ha voluto ringraziare il club granata: presidente, allenatori, compagni di squadra e tifosi. Singo ha indossato la maglia del Torino dal 2019, per 4 anni, dalle giovanili fino alla Prima squadra. Per questa ragione ha deciso di salutare e ringraziare tutte le persone che lo hanno aiutato a crescere. Di seguito le parole scelte dall'ex granata.

Il post di Singo su Instagram

"Ciao tifosi del Toro, è stato per me un onore giocare con la maglia granata. Ringrazio tutti quelli che hanno creduto in me in questi anni: Presidente, Società, allenatori, compagni di squadra e tifosi. Vi porterò sempre con me. Grazie dal vostro Wilfried".