Torino 2022/2023: tabellone calciomercato, rosa attuale e come giocherebbe oggi

Si apre oggi la settimana che porterà alla prima giornata di campionato, mentre in casa Toro il mercato continua a non decollare. Potrebbe arrivare oggi l'annuncio ufficiale dell'acquisto di Ilkhan dal Besiktas, mentre si aspettano novità soprattutto per quanto riguarda difesa e trequarti. Per sostituire Bremer torna di moda il nome di Denayer, al quale è stata presentata una nuova offerta. Ritorno di fiamma anche per Vlasic: il West Ham vuole liberarsene, i granata hanno proposto un prestito con diritto di riscatto.