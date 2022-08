Torino 2022/2023: tabellone calciomercato, rosa attuale e come giocherebbe oggi

Il tabellone di mercato del Torino dopo la prima di campionato: rosa attuale, trattative e come giocherebbero i granata oggi

Redazione Toro News

MERCATO — Prima giornata di campionato alle spalle, il Torino ora guarda avanti con un mercato che è finalmente iniziato a decollare nell'ultima settimana. Il club granata ha finalizzato tre innesti di mercato nell'ultima settimana. Il primo, quello di Emirhan Ilkhan, chiuso a fine della scorsa ma ufficializzato a inizio di questa. Poi sono arrivati, a ridosso della partita con Monza, i trequartisti Aleksej Miranchuk e Nikola Vlasic, già visti in campo al debutto stagionale del Torino. Nel frattempo si lavora per continuare a rinforzare la squadra. La priorità resta la difesa. In questo senso si attendono le mosse finali tanto per Perr Schuurs quanto per Isak Hien: sembrerebbe fatta per l'olandese, in chiusura anche la trattativa che porterebbe a Torino il centrale svedese. Sul viale del tramonto invece la pista che porterebbe a Jason Denayer, profilo messo in secondo piano da quello dei due difensori classe 1999. Sul fronte delle uscite

TABELLONE CALCIOMERCATO ENTRATE: Pellegri (a, Monaco), Adopo (c, Viterbese - fp), Kryeziu (c, Tabor Sezana - fp), Segre (c, Perugia - fp), Verdi (a, Salernitana - fp), Bayeye (d, Catanzaro - titolo definitivo), Radonjic (a, Marsiglia - prestito con obbligo di riscatto condizionato), Lazaro (d, Inter - pr. con diritto di riscatto), Ilkhan (c, Besiktas - titolo definitivo), Vlasic (a, West Ham, pr. con dir. di risc.), Miranchuk (a, Atalanta - pr. con dir. di risc.)

USCITE: Ansaldi (d, svincolato), Belotti (a, svincolato), Mandragora (c, Juventus - fp), Praet (c, Leicester - fp), Brekalo (a, Wolfsburg - fp), Pjaca (a, Juventus - fp), Fares (d, Lazio - fp), Pobega (c, Milan - fp), Warming (a, Darmstadt - pr. con dir. di risc. e controrisc.), Rauti (a, Spal - pr. con dir. di risc. e controrisc.), Celesia (d, Potenza, p), Bremer (d, Juventus, definitivo), Kone (c, Frosinone, pr. con dir. di risc. e controrisc.), Akhalaia (a, Virton, pr.), Millico (a, Cagliari - fp), Vianni (a, Piacenza - pr.), Horvath (a, Debrecen - pr.)

TRATTATIVE IN ENTRATA: Solet (d, Salisburgo), Haveri (d, Rimini), Laurienté (a, Lorient), Praet (c, Leicester), Barrow (a, Bologna), Dovbyk (a, Dnipro-1), Orsolini (a, Bologna), Casadei (c, Inter), Denayer (d, svincolato), Schuurs (d, Ajax), Hien (d, Djurgardens).

TRATTATIVE IN USCITA: Zaza (Maiorca, Cadice, Espanyol), Segre (Palermo), Verdi (Salernitana)

ROSA ATTUALE PORTIERI: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic.

DIFENSORI: Izzo (fuori rosa), Zima, Djidji, Buongiorno, Rodriguez.

ESTERNI: Singo, Aina, Vojvoda, Bayeye, Lazaro.

CENTROCAMPISTI: Lukic, Ricci, Linetty, Kryeziu (fuori rosa), Ilkhan, Adopo, Segre, Garbett.

TREQUARTISTI: Radonjic, Seck, Verdi (fuori rosa), Edera (fuori rosa), Miranchuk, Vlasic.

ATTACCANTI: Zaza, Sanabria, Pellegri

COME GIOCHEREBBE OGGI — In attesa di ulteriori innesti di mercato, sono diverse le soluzioni provate da Juric per l'undici titolare. In porta Vanja Milinkovic-Savic si è ripreso il posto da titolare. Il terzetto arretrato è più mobile: Djidji e Rodriguez sono la prima scelta da braccetti difensivi, il ruolo di centrale spetta invece verosimilmente a Buongiorno (assente a Monza per squalifica), considerato anche l'infortunio di Zima. Nuovi innesti potrebbero rimescolare le carte, stesso discorso per infortuni e scelte tecniche (contro il Monza si è visto Adopo a destra e Djidji centrale). A centrocampo, Ricci è inamovibile, Lukic tornerà a esserlo in caso di chiarimento con la società; esterni Singo e Aina (per quest'ultimo è rimandato il ballottaggio con Vojvoda, infortunato), Lazaro al momento è più indietro nelle gerarchie. Sulla trequarti invece si può spaziare: Radonjic sta facendo bene a sinistra; sulla destra provati Miranchuk e Vlasic, presto per dire chi si imporrà con più costanza. In attacco Sanabria parte in vantaggio su Pellegri.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Aina; Miranchuk, Radonjic; Sanabria.