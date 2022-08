Torino 2022/2023: tabellone calciomercato, rosa attuale e come giocherebbe oggi

Il tabellone di mercato del Torino dopo la prima di campionato: rosa attuale, trattative e come giocherebbero i granata oggi

Redazione Toro News

La settimana del Torino è stata caratterizzata dall'arrivo di Peer Schuurs, colui il quale avrà il difficile compito di sostituire Gleison Bremer. Il difensore classe 1999 è stato acquistato dall'Ajax a titolo definitivo: il club granata ha versato nelle casse del club olandese 9 milioni di euro, a cui si potrebbero ancora aggiungere 2.3 milioni di bonus. Fissato anche un accordo su un'eventuale rivendita del giocatore: all'Ajax il 15% del totale. Schuurs ha firmato un quadriennale (LEGGI QUI). Il difensore si è andato ad aggiungere agli arrivi di Vlasic e Miranchuk, oltre a quelli di Bayeye, Radonjic, Lazaro e Ilkhan.

TABELLONE CALCIOMERCATO

ENTRATE: Pellegri (a, Monaco), Adopo (c, Viterbese - fp), Kryeziu (c, Tabor Sezana - fp), Segre (c, Perugia - fp), Verdi (a, Salernitana - fp), Bayeye (d, Catanzaro - titolo definitivo), Radonjic (a, Marsiglia - prestito con obbligo di riscatto condizionato), Lazaro (d, Inter - pr. con diritto di riscatto), Ilkhan (c, Besiktas - titolo definitivo), Vlasic (a, West Ham, pr. con dir. di risc.), Miranchuk (a, Atalanta - pr. con dir. di risc.), Schuurs (d, Ajax, definitivo)

USCITE: Ansaldi (d, svincolato), Belotti (a, svincolato), Mandragora (c, Juventus - fp), Praet (c, Leicester - fp), Brekalo (a, Wolfsburg - fp), Pjaca (a, Juventus - fp), Fares (d, Lazio - fp), Pobega (c, Milan - fp), Warming (a, Darmstadt - pr. con dir. di risc. e controrisc.), Rauti (a, Spal - pr. con dir. di risc. e controrisc.), Celesia (d, Potenza, p), Bremer (d, Juventus, definitivo), Kone (c, Frosinone, pr. con dir. di risc. e controrisc.), Akhalaia (a, Virton, pr.), Millico (a, Cagliari - fp), Vianni (a, Piacenza - pr.), Horvath (a, Debrecen - pr.)

TRATTATIVE IN ENTRATA: Solet (d, Salisburgo), Haveri (d, Rimini), Laurienté (a, Lorient), Praet (c, Leicester), Barrow (a, Bologna), Dovbyk (a, Dnipro-1), Orsolini (a, Bologna), Denayer (d, svincolato), Hien (d, Djurgardens), Cistana (d, Brescia)

TRATTATIVE IN USCITA: Zaza (Maiorca, Cadice, Espanyol), Verdi (Salernitana), Izzo (Udinese), Segre (Palermo)

ROSA ATTUALE

PORTIERI: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic.

DIFENSORI: Izzo (fuori rosa), Zima, Djidji, Buongiorno, Rodriguez, Schuurs.

ESTERNI: Singo, Aina, Vojvoda, Bayeye, Lazaro.

CENTROCAMPISTI: Lukic, Ricci, Linetty, Kryeziu (fuori rosa), Ilkhan, Segre, Adopo, Garbett.

TREQUARTISTI: Radonjic, Seck, Verdi (fuori rosa), Edera (fuori rosa), Miranchuk, Vlasic.

ATTACCANTI: Zaza, Sanabria, Pellegri

COME GIOCHEREBBE OGGI

In attesa di un'ultima sistemazione della rosa con la sessione estiva del calciomercato, sono diverse le soluzioni provate da Ivan Juric per l'undici titolare. In porta Vanja Milinkovic-Savic si è ripreso il posto da titolare grazie anche alle convincenti prestazioni di inizio stagione. Il terzetto arretrato è più mobile: Djidji e Rodriguez sono la prima scelta da braccetti difensivi, il ruolo di centrale vede un bel duello tra Buongiorno e l'ultimo arrivato Schuurs, considerato anche l'infortunio di Zima. A centrocampo, Ricci è inamovibile, Linetty ha scalato le gerarchie ed è stato coccolato da Juric dopo la Lazio. Più complessa è la questione Lukic, reintegrato ma senza fascia: se dovesse risolversi la situazione, il serbo dovrebbe essere il prescelto al fianco di Ricci. E in mediana il Torino aspetta anche la crescita del turco Ilkhan. Esterni Singo a destra e Aina oppure Vojvoda a sinistra. Lazaro al momento è più indietro, sebbene sia subentrato contro la Lazio. Sulla trequarti attulamente Radonjic è il prediletto a sinistra, mentre a destra Vlasic potrà sfruttare il fastidioso infortunio muscolare di Miranchuk che dovrà stare ai box per un po'. Recuperato anche Seck. In attacco Sanabria parte in vantaggio su Pellegri, come testimoniano anche le prime due giornate.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno/Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Aina/Vojvoda; Miranchuk, Radonjic; Sanabria.