Torino 2024/2025: tabellone calciomercato, rosa attuale e come giocherebbe oggi

Il calciomercato estivo aprirà ufficialmente solo con l'arrivo di luglio, ma sono già iniziate le prime operazioni. Non mancano infine gli occhi sui pezzi pregiati granata: il Napoli è forte su Buongiorno ma il Toro non ha fretta e in ogni caso serviranno almeno 40 milioni perché la società possa aprire ad una cessione. Su Bellanova c'è l'interesse della Roma, ma i granata preferirebbero non privarsi dell'esterno. Intanto Di Marco, fresco di rinnovo fino al 2027, andrà in prestito alla Juve Stabia.