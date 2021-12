Torino, da D’Ambrosio a Mandragora: la top 5 del calciomercato invernale

Il mercato di gennaio per il Torino raramente regala colpi memorabili nella presidenza di Urbano Cairo. Ma qualche eccezione c'è. L'ultima sessione forse è quella più prolifica con gli arrivi di Tonny Sanabria e Rolando Mandragora, pedine fondamentali per il raggiungimento della salvezza. Ma non sono gli unici. Danilo D'Ambrosio è uno dei colpi azzeccati nella prima sessione di calciomercato di Gianluca Petrachi, anche Maxi Lopez si può considerare un colpo importante per i granata. Nel primo mercato di riparazione sotto la guida dell'imprenditore alessandrino c'è da segnalare Elvis Abbruscato tra i trascinatori della promozione del 2006.