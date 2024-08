Torino, Dellavalle saluta e passa al Modena: “Non è un addio”

Alessandro Dellavalle saluta il Torino. Dopo 8 anni con la maglia granata cucita addosso il promettente difensore centrale lascia il capoluogo piemontese. Nel suo futuro c'è il Modena, squadra che attualmente milita in Serie B. Inizialmente sembrava essere vicino al Pisa. Occasione tra i grandi dunque per il giovane difensore classe 2004, che aveva comunque raccolto diverse presenze con la prima squadra. Il difensore si trasferisce in Emilia-Romagna con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Torino. Sul suo addio si è espresso anche Vanoli nella conferenza stampa della vigilia del match contro il Venezia: "Dellavalle probabilmente non ci sarà, spero si chiuda questa operazione in uscita, andare in Serie B sarebbe una bella esperienza per lui, questo giovane è importante per la società”.