Torino, emergenza difesa: Vanoli aspetta i rinforzi di Vagnati

La prima a San Siro contro il Milan ha messo ancora una volta in evidenza la necessità di rinforzare il reparto difensivo granata. L'addio di Buongiorno, i saluti di Djidji e Rodriguez, l'infortunio di Schuurs hanno costretto Vanoli a ridisegnare un reparto che a oggi tuttavia mostra ancora le sue lacune. L'urgenza è intervenire sul mercato per rinforzare il reparto arretrato con almeno un giocatore e dare alternative di ruolo ai titolari.

Torino, la situazione del reparto arretrato: servono alternative di ruolo

Il trio arretrato a cui si affida Vanoli è composto da Coco centrale, Vojvoda braccetto destro e Masina braccetto sinistro. Completano il reparto dei difensori Sazonov e gli ex Primavera Dellavalle e Bianay Balcot. Servono però opzioni che diano maggiori garanzie. Sazonov, alternativa di ruolo di Coco, è ancora acerbo e a Milano ha fatto vedere di non essere ancora pronto. Masina di fatto non gode di alcun ricambio, visto che Dellavalle e Bianay Balcot prediligono entrambi un posto da braccetto destro e sono due giocatori che ad ogni modo hanno appena iniziato ad affacciarsi alla prima squadra. Al momento quindi non ci sono sicurezze, a Milano è arrivata la conferma visto che appena Vanoli ha toccato la difesa titolare il Toro ha preso due gol dentro l'area durante l'extra time.