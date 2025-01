Torino, il 2025 parte senza il sostituto di Zapata: mercato già in ritardo

Il 7 ottobre 2024, tre mesi fa, arrivava l'esito degli esami strumentali di Duvan Zapata: lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale e Torino senza il proprio capitano e attaccante simbolo per la restante parte della stagione. All'indomani di quella batosta tecnica e psicologica, un po' tutti sotto la Mole hanno commentato: a gennaio servirà una prima punta in grado di sopperire alla mancanza del colombiano. Oggi, domenica 5 gennaio, con il mercato aperto ormai da qualche giorno, il Torino si appresta ad affrontare la prima partita del 2025 senza un sostituto di Zapata e dire che un attaccante serve da tre mesi.

Era auspicabile attendersi un colpo in canna già dalle primissime ore di calciomercato, soprattutto perché la situazione emergenziale in attacco si sta trascinando ormai da svariati mesi e gli esiti sportivi sul Torino di Paolo Vanoli sono sotto gli occhi di tutti. L'uscita di scena di Zapata è coincisa con il tracollo tecnico e mentale della squadra. Essendo una situazione già ampiamente conosciuta, si poteva sperare di affrontare la prima partita del nuovo anno solare, la prima partita con le porte del calciomercato aperte con un nuovo attaccante in rosa. Così non sarà. E dire che, tra l'altro, il match odierno con il Parma rappresenta un crocevia importante nella stagione granata. Insomma, la società ha peccato e sta peccando, ancora una volta, di celerità nelle proprie operazioni, il che non depone bene per un Torino appena sopra la linea di galleggiamento. E il peccato sarà tanto più grave quante saranno le partite di gennaio che il Torino dovrà affrontare senza una nuova prima punta.