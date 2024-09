Torino, il saldo del mercato: utile di quasi 33 milioni, secondo solo al Bologna

Un bilancio in positivo pari a 32,40 milioni di euro: ecco come termina il mercato estivo del Torino. 25,10 milioni di spese contro 57,50 milioni di entrate. Il saldo è quindi verde ed è verde in modo significativo. Ovviamente, spostano gli equilibri le cessioni di Alessandro Buongiorno e di Raoul Bellanova. La prima ha portato in dote 35 milioni dal Napoli, la seconda 20 milioni dall'Atalanta. Hanno generato entrata, seppur minima, anche Ben Kone e Krisztofer Horváth, rispettivamente un milione e mezzo e un milione. Le spese hanno invece riguardato cinque giocatori. In primo luogo è stato riscattato dalla Dea per 8,6 milioni il nuovo capitano granata Duvan Zapata. 7 milioni e mezzo sono serviti per ingaggiare dal Las Palmas Saul Coco, autore del gol da tre punti a Venezia. Per Sebastian Walukiewicz sono stati spesi 5 milioni (maxi operazione comprendente anche Saba Sazonov e Pietro Pellegri) e ancora 2 milioni per Guillermo Maripán. Infine, un milione è stato utilizzato per riscattare a inizio sessione Adam Masina.