Torino, Ilic e Sanabria: tra campo e mercato il futuro è un rebus

I due granata potrebbero dire addio e finanziare il mercato in entrata di gennaio

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 17 gennaio 2025 (modifica il 17 gennaio 2025 | 09:11)

Arrivati entrambi nel mercato di gennaio, possibili partenti entrambi in questa sessione di mercato. Il futuro di Ivan Ilic e Tonny Sanabria al Torino pare essere in bilico. Entrambi sono sempre più ai margini e stanno dando sempre meno garanzia al Toro e a Paolo Vanoli, così potrebbero essere delle cessioni del mercato di gennaio per poter intervenire sul mercato in entrata. Insomma, due esperienze che erano iniziate proprio durante una sessione invernale e ora possono terminare nuovamente a gennaio. Il serbo era stato richiesto dall'allora tecnico granata Ivan Juric e il paraguiano il rinforzo fondamentale per la salvezza nella stagione 2020/21 sotto la guida di Davide Nicola.

Da un gennaio all'altro: Ilic e Sanabria in uscita — Il futuro adesso non sembra più essere a tinte granata. Entrambi fin qui hanno deluso, nonostante una buona partenza (soprattutto di Ilic). Poi chi per un motivo e chi per l'altro c'è stato un lento declino. Il serbo è stato anche fermo per infortuni, ma quando chiamato in causa raramente ha fatto la differenza. Ora il Toro nel suo ruolo sta cercando alternative e si continuano a rincorrere le voci della trattativa per Cesare Casadei del Chelsea. Sanabria, invece, non ha saputo sfruttare la possibilità di non aver concorrenza dopo l'infortunio di capitan Zapata. Una chance sprecata da parte di un ragazzo in passato determinante, ma ora spesso impalpabile.

In avanti addirittura Vanoli con il cambio modulo ha preferito adattare un giocatore come Che Adams, relegando alla panchina Sanabria e sfruttandolo solamente nel finale delle ultime partite. Insomma una situazione ben delineata quella del paraguiano, il cui futuro potrebbe anche essere alla Fiorentina. È degli ultimi giorni la voce di un possibile scambio con la Viola che porterebbe Kouamé in granata. L'unica certezza è che gli ultimi giorni di mercato potrebbero regalare sorprese in uscita.