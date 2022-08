Torino, Izzo è fuori dal progetto: si cerca una sistemazione sul mercato

Le ultime settimane hanno evidenziato che Armando Izzo è fuori dal progetto di Ivan Juric . Il mister croato non lo considera tra i giocatori disponibili in rosa e per lui il Torino sta cercando una nuova sistemazione. Izzo non è stato preso in considerazione nemmeno con una difesa in emergenza, a Monza sono stati infatti adattati prima Adopo e poi Segre nel ruolo di braccetto destro. E nel frattempo la società si è mossa in direzioni diverse sul mercato, virando su Schuurs e Hien.

Izzo e Juric già l'anno scorso non hanno avuto un rapporto idilliaco. Il classe 1992 è stato preso poco in considerazione dal mister e alla fine della stagione ha totalizzato solamente 13 presenze (11 in campionato e 2 due in Coppa Italia, per un totale di appena 625 minuti giocati). All'inizio del 2022-23 il rapporto si è incrinato nuovamente e l'assenza fra i convocati nell'esordio in Serie A lo testimonia. Juric ha evidenziato più volte la necessità di abbassare il monte ingaggi e la partenza di Izzo andrebbe in tale direzione. Il difensore prende circa 1,7 milioni di euro netti all'anno, uno degli ingaggi più alti di tutta la rosa per un calciatore che negli ultimi anni di certo non è stato uno dei protagonisti. Il suo addio sembra quindi una cosa abbastanza scontata anche perché il Torino si è già mosso per trovare il suo sostituto cioè Hien. Il club di Cairo cercherà quindi di piazzarlo al più presto, sebbene il suo stipendio sia particolarmente elevato. Se dovesse rimanere all'ombra della Mole non si può escludere un campionato visto più dalla tribuna che dal campo a meno di incredibili sorprese.