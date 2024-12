Torino, mercato fondamentale per la salvezza: e sarà pure un segnale sul futuro

Il presidente del Torino ha promesso interventi nel mercato di gennaio per aiutare una squadra in netta difficoltà

Federico De Milano Redattore 26 dicembre - 16:00

Tra pochi giorni, il prossimo 2 gennaio, si aprirà la finestra del mercato "di riparazione" che quest'anno sarà fondamentale per il Torino per cercare di mettere una pezza su una rosa che da più di due mesi a questa parte sta viaggiando a ritmi da retrocessione in Serie B. I granata hanno infatti bisogno di nuovi innesti in varie zone del campo e in primis nel reparto d'attacco, dal momento che sono terzultimi in tutto il campionato per numero di tiri tentati. Il patron Urbano Cairo ha promesso interventi a gennaio per aiutare il suo allenatore Paolo Vanoli e ora si attendono dunque le prime mosse della società per misurare anche quelle che saranno le reali intenzioni del presidente.

Cairo promette rinforzi: a gennaio si comprenderanno le sue reali intenzioni sul futuro nel Torino — Nei giorni scorsi Cairo ha garantito che nel mercato di gennaio si interverrà sul mercato e lo stesso Vanoli, già a metà novembre, si diceva fiducioso sul fatto che la società lo avrebbe aiutato con tempistiche idonee. Il rendimento della squadra negli ultimi mesi è calato drasticamente e tutto l'ambiente è preoccupato per questa serie di prestazioni e risultati negativi da cui non sembra si possa uscire facilmente. Questa sessione di mercato invernale sarà una sorta di cartina tornasole per misurare le reali intenzioni del patron sul futuro del club, tema di cui si discute ormai da diversi mesi. In base a quali nuovi giocatori (e con quali tempistiche) Cairo metterà a disposizione di Vanoli si potrà infatti capire che idee abbia al momento l'imprenditore alessandrino su un suo futuro alla guida del Torino. È interesse di tutti stare alla larga dalla retrocessione in Serie B, a prescindere da eventuali cambi societari (che per ora, beninteso, rimangono solo ipotesi). Non solo: dalle formule che verranno impiegate e dal budget che verrà stanziato si potrà capire se Urbano Cairo lavora con la prospettiva di stare ancora a lungo al timone del club o meno.

Toro, gli interventi di mercato servono subito: Vanoli necessita di aiuti fin da inizio mese — Mai come quest'anno saranno importanti anche le tempistiche con cui la società interverrà sul mercato. Il direttore dell'area tecnica, Davide Vagnati, deve trovare dei giocatori utili a Vanoli già nella prima parte del mese di gennaio in modo che l'allenatore possa iniziare a lavorarci fin da subito e avere un ritorno di aiuto sul terreno di gioco il prima possibile. Il Toro non si può infatti permettere un altro mese di difficoltà in termini di risultati - aspettando i saldi di fine gennaio - perché altrimenti sprofondare in classifica verso la zona retrocessione sarebbe un forte rischio, osservando l'andamento della squadra negli ultimi due mesi abbondanti. Sarà quindi fondamentale che Cairo riesca a mettere a disposizione un budget consono per questo mercato di riparazione affinché Vagnati riesca ad individuare i giusti rinforzi che ormai sono assolutamente necessari.