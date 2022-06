Torino-Pellegri, cifre e dettagli: per lui un triennale con opzione

Si attendeva solo quella, ed è arrivata anche l'ufficialità: Pietro Pellegri è il primo colpo in entrata del mercato del Torino. L'attaccante classe 2001, arrivato a gennaio in prestito dal Monaco, è stato riscattato per una cifra pari a 5 milioni di euro più bonus ed è ora a tutti gli effetti un giocatore granata a titolo definitivo. Pellegri ha messo la firma su un contratto triennale che lo legherà ai granata fino al 2025: è stata inserita anche un'opzione di prolungamento per un'ulteriore stagione, con il Torino che deciderà quindi se esercitarla e assicurarsi le sue prestazioni per un altro anno.