Torino, per rinforzare il reparto degli esterni spunta Ikonè

Vagnati è all'opera per trovare i rinforzi giusti per il Torino. Secondo quanto riferito da Gianluca di Marzio, l'ultimo nome per rimpolpare il reparto offensivo è Jonathan Ikoné, ala della Fiorentina, elemento su cui il club granata è in pressing. Vanoli aveva parlato dell'esigenza di trovare un'ala, soprattutto dopo il passaggio al definitivo 4-2-3-1. Il giocatore francese ha collezionato 23 presenze tra tutte le competizioni in questa parte di stagione in maglia viola. Ha trovato la rete nelle gare di Conference League, 4 in totale. Tuttavia non ha mai segnato in campionato. Il suo non è però un nome estraneo al contesto granato, già in passato era stato accostato. I granata spingo per il prestito, ma la società viola fa muro su questa formula.