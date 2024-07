Torino Primavera, preso il trequartista classe 2006 Dimitrianos Tzouliou

Il Torino Primavera in questi giorni sta svolgendo il ritiro estivo a Spiazzo, paese limitrofo a Pinzolo dove si allena la prima squadra. Lì è presente anche il responsabile del settore giovanile, Ruggero Ludergnani, che continua a cercare rinforzi per il vivaio granata. L'ultimo porta al nome di Dimitrianos Tzouliou, trequartista classe 2006 che una volta giunto in Italia si unirà alla formazione Primavera allenata da Felice Tufano. Tzouliou è un giovane calciatore cipriota che arriva dal Anorthosis, club di prima divisione a Cipro, con il quale ha già raccolto tredici presenze in prima squadra nonostante la giovane età. L'arrivo di Tzouliou rimane in linea con lo scouting in Paesi esteri che il Torino sta conducendo in questi mesi a livello di settore giovanile. Nelle scorse ore i granata infatti hanno già anche chiuso per Jakub Krzyzanowski, terzino sinistro polacco anche lui del 2006.