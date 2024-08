Torino, UFFICIALE: Maripan è un nuovo giocatore granata

Guillermo Alfonso Maripán è un nuovo giocatore del Torino. Il difensore cileno classe 1994 arriva dal Monaco e ha firmato il contratto con il club granata. Il cileno arriva al Torino a titolo definitivo per due milioni di euro. Il club granata per comunicare l'ufficialità, ha rilasciato un video come indizio sul proprio canale ufficiale X.

Maripán è nato a Vitacura, in Cile, il 6 maggio 1994. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell'Universidad Católica, ha esordito in prima squadra il 27 ottobre 2012 nella gara contro il Cobresal, nel Torneo di Clausura. Complessivamente per lui 73 partite e 3 gol con la vittoria di due campionati cileni e una Supercoppa del Cile. Nel 2017 l'approdo in Europa, in Spagna: due stagioni con la maglia dell'Alavés con 48 match a referto e due gol. Nel 2019 è stato acquistato dal Monaco. Con la formazione del Principato ha disputato anche due qualificazioni alla Champions League (segnando un gol) e poi giocato l'Europa League. In cinque stagioni ha collezionato 150 gare e segnato 13 gol, la maggior parte dei quali di testa, sfruttando la sua statura e l’abilità nel gioco aereo.