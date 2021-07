Toro, rinnovo Ansaldi di un anno senza opzione. L’agente a TN spiega perché

Ieri l'annuncio ufficiale del rinnovo dell'argentino, che prolunga per un'ulteriore stagione ma senza clausole

LA CLAUSOLA - Ansaldi compirà 35 anni il prossimo 20 settembre e così, a differenza di un anno fa, non è stata inserita alcuna clausola che preveda il rinnovo automatico al raggiungimento di determinati obiettivi. "Non l'abbiamo inserita perché è un'86, di anno in anno sta valutando il da farsi - spiega ancora Pedro Aldave -. Può capitare che non si arrivi alle presenze ma la società voglia tenerlo e quindi si trova un accordo o che si arrivi alle presenza ma non abbia più voglia di giocare o voglia andare da un'altra parte. Dopo una certa età ognuno vede come sta di anno in anno".