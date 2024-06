UFFICIALE – Andrea Belotti è un nuovo giocatore del Como

Il Como ha annunciato sul proprio sito ufficiale la firma di Andrea Belotti che sarà quindi il nuovo attaccante dei Lariani. L'ex capitano del Toro ha firmato un contratto biennale che entrerà in vigore il prossimo 1 luglio e sarà valido fino al 30 giungo 2026. Per il Gallo si chiude così definitivamente l'avventura con la Roma, squadra proprietaria del cartellino anche in questi ultimi sei mesi in cui Belotti ha giocato con la Fiorentina dove era arrivato in prestito a gennaio. Il centravanti ex Torino ha commentato così l'arrivo in Lombardia: "Ho scelto il Como 1907 perché sono stato colpito dal progetto molto ambizioso che mi hanno mostrato il mister e la proprietà. Parlando con il mister ho compreso la sua idea di calcio e il suo modo di giocare ogni partita. È stata una chiamata importante perché la sua mentalità si sposa perfettamente con la mia. C’è tutto quello che serve per fare bene". Il Como ha annunciato l'arrivo di Belotti con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.