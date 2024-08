UFFICIALE – Brezzo in prestito alla Fidelis Andria

Matteo Brezzo, quarto portiere del Toro, si trasferisce in prestito alla Fidelis Andria. Il classe 2005, dopo tutta la trafila nel settore giovanile granata, avrà così l'occasione di misurarsi con i più grandi in Serie D. L'accordo è stato ufficializzato dalla società pugliese.

Brezzo alla Fidelis Andria, il comunicato

"La Fidelis Andria comunica di aver tesserato il portiere classe 2005 Matteo Brezzo. L’estremo difensore ha svolto tutta la trafila nel settore giovanile del Torino ed arriva in prestito dalla società granata. Brezzo dopo esser stato titolare inamovibile nell’under 18 guidata da Antonino Asta e poi della Primavera, quest’estate è stato convocato per il secondo anno consecutivo dal tecnico della prima squadra, Vanoli, per il raduno di Pinzolo. Dotato di buona struttura fisica e di ottimi riflessi sarà già da oggi a disposizione del tecnico Ciro Danucci. Un benvenuto a Matteo".