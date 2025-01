UFFICIALE – Calciomercato Torino, Antolini in prestito alla Pro Vercelli

Jacopo Antolini, difensore classe 2004 di proprietà del Torino, chiude la sua avventura alla Vis Pesaro dopo appena due presenze in sei mesi. Cresciuto nelle giovanili del Caldiero Terme e poi passato al ChievoVerona, Antolini approdò in granata nell’agosto 2021, accumulando 71 presenze tra Under 18 e Primavera, con 3 gol e 4 assist, e guadagnandosi diverse convocazioni in Prima Squadra nella stagione 2023/24. Dopo una prima parte di stagione complicata in Serie C, il difensore, si trasferisce in prestito alla Pro Vercelli fino a giugno.