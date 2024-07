UFFICIALE – Francesco Plaia è un nuovo portiere del Torino

Come riportato su queste colonne già da alcuni giorni, il Torino ha formalizzato l'acquisto di Francesco Plaia. Si tratta di un portiere classe 2006 che in questi giorni di ritiro della Primavera a Spiazzo (a pochi chilometri dal ritiro di Pinzolo della prima squadra) si sta già allenando con il resto dei nuovi compagni. Plaia, oltre ad essere il titolare dell'Italia Under 18, sarà infatti il portiere per la prossima stagione della formazione Primavera allenata dal nuovo tecnico Felice Tufano. A rendere nota l'ufficialità di questo affare è stato il sito della Lega Serie A che ha annunciato che è stato depositato il contratto di Plaia, giunge al Torino dallo Spezia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Anche il Torino FC ha annunciato ufficialmente il suo arrivo con una nota divulgata sul proprio sito ufficiale. Di seguito il comunicato ufficiale del club granata.