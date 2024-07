UFFICIALE – Saul Coco è un nuovo giocatore del Torino

Coco è nato a Lanzarote, in Spagna, il 9 febbraio 1999. E' cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Las Palmas, Orientación Marítima ed Espanyol. Nell'agosto 2018 si è trasferito in prestito all'Horta, prima di tornare nuovamente a vestire la maglia del Las Palmas dove nel marzo 2021 ha esordito in Seconda Divisione. Nel 2022-'23 con 36 presenze e una rete ha contribuito in maniera significativa al secondo posto in campionato, che è valso alla squadra delle Canarie la promozione nella Liga. Nell'ultima stagione, conclusasi con la salvezza del Las Palmas, ha collezionato 30 presenze - più una in Coppa del Re - e un gol realizzato su punizione, che è stato selezionato come migliore del mese in Liga.