UFFICIALE – Seck lascia il Torino e si trasferisce al Catanzaro

Nuova esperienza per Demba Seck: l'attaccante classe 2001, come già anticipato su queste colonne nei giorni scorsi, è un nuovo calciatore del Catanzaro. Per il senegalese si registra la seconda partenza in questo 2024 dopo che a gennaio era stato prestato al Frosinone. Seck passa al Catanzaro e giocherà quindi nel prossimo campionato di Serie B, l'accordo tra le due società è arrivato con un prestito con diritto di riscatto in favore della società giallorossa. Prima di salutare i colori granata, Seck ha però dovuto rinnovare di un anno il suo contratto col Toro visto che era in scadenza tra meno di 12 mesi. Il Catanzaro ha reso noto che in caso di riscatto a fine stagione, il classe 2001 si legherà alla loro società fino al 2028. A rendere nota l'ufficialità di questo trasferimento è stata la stessa società piemontese con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale e che lasciamo qui di seguito.