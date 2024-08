Calciomercato Torino, è fatta per il passaggio di Demba Seck al Catanzaro

Uno degli esuberi presenti nella rosa del Torino è pronto a lasciare la squadra e a cambiare casacca. Si tratta di Demba Seck che, come riportato già alcune ore fa su questo colonne, non rimarrà all'ombra della Mole nel corso della prossima stagione. È fatta per il passaggio in prestito con diritto di riscatto dell'attaccante senegalese al Catanzaro che saluta quindi il Toro per la seconda volta dopo che lo scorso mese di gennaio si era trasferito in prestito al Frosinone. Il classe 2001, secondo quanto affermato da Gianluca Di Marzio, domenica sarà a Catanzaro per assistere al debutto in campionato dei giallorossi contro il Sassuolo. Seck scende dunque in Serie B per trovare spazio e non passare una stagione ai margini dopo che oggi in conferenza stampa il tecnico Vanoli ha confermato che non è parte del progetto.